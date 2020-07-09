Beyoğlu‘nda motosikletli sürücü otomobile çarptı: 2 yaralı

Beyoğlu’nda kavşaktan dönen otomobile arkasından seyreden motosiklet sürücüsü çarptı. Kazada yere savrulan motosikletli ve yolcusu hafif şekilde yaralandı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
BEYOĞLU’NDA KAVŞAKTAN DÖNEN OTOMOBİLE ARKASINDAN SEYREDEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÇARPTI. KAZADA YERE SAVRULAN MOTOSİKLETLİ VE YOLCUSU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.
Beyoğlu’nda kavşaktan dönen otomobile arkasından seyreden motosiklet sürücüsü çarptı. Kazada yere savrulan motosikletli ve yolcusu hafif şekilde yaralandı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.