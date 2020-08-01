banner3088

Beyoğlu’nda otomobil sürücüsünü bıçaklayan değnekçi yakalandı

BEYOĞLU’NDA OTOMOBİLİNİ PARK ETMEYE ÇALIŞAN ŞAHSI PARA VERMEYİNCE BIÇAKLAYAN DEĞNEKÇİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.

Beyoğlu’nda otomobil sürücüsünü bıçaklayan değnekçi yakalandı

Beyoğlu’nda otomobilini park etmeye çalışan şahsı para vermeyince bıçaklayan değnekçi polis tarafından yakalandı.

Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi’nde dün Kenan S. isimli değnekçi, cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan V.A. isimli sürücüden para isteyerek tartıştı. Değnekçi, tartıştığı sürücüyü bıçaklayıp kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı gün Kenan S.’yi Beyoğlu’nda sustalı olarak tabir edilen bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, değnekçi bugün adliyeye sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş şehit aileleriyle...
İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş şehit aileleriyle...
  1. GENEL

banner3196

banner3552

banner3197