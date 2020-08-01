Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi’nde dün Kenan S. isimli değnekçi, cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan V.A. isimli sürücüden para isteyerek tartıştı. Değnekçi, tartıştığı sürücüyü bıçaklayıp kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı gün Kenan S.’yi Beyoğlu’nda sustalı olarak tabir edilen bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, değnekçi bugün adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu’nda otomobil sürücüsünü bıçaklayan değnekçi yakalandı
BEYOĞLU’NDA OTOMOBİLİNİ PARK ETMEYE ÇALIŞAN ŞAHSI PARA VERMEYİNCE BIÇAKLAYAN DEĞNEKÇİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.
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