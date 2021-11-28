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Beyoğlu’nda park halindeki otomobil yanarak kül oldu

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İstanbul Beyoğlu’nda park halindeki otomobil yanarak kül oldu. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu’nda park halindeki otomobil yanarak kül oldu
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İstanbul Beyoğlu’nda park halindeki otomobil yanarak kül oldu. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30’da Beyoğlu Bostan Mahallesi Şirket Sokak üzerinde çıktı. İddiaya göre, park halindeki 34 BP 9242 plakalı otomobilden bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanma nedeniyle büyük oranda hasarın meydana geldiği otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

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