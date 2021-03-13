Beyoğlu’nda parti yapılan mekana polis baskını

Beyoğlu’nda, korona virüsü ve kısıtlamayı yok sayarak parti yapıldığı tespit edilen mekana polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında aşırı alkollü olan ve polise direnen 3 kişi gözaltına alınırken, toplamda 66 bin 780 TL para cezası kesildi.
3 şahıs gözaltına alındı, toplamda 66 bin 780 TL ceza kesildiGelen ekipler, eğlence yapan 21 şahıs hakkında işlem yaparken, bazılarının ise aşırı alkol aldığı ve ayakta zor durduğu görüldü. Polis işlem yaptığı sırada direnen 3 şahıs gözaltına alındı. Mekanda eğlence yapanlara ise kişi başı 3 bin 180 TL’den toplamda 66 bin 780 lira para cezası kesildi. Zabıta ekipleri ise mekan hakkında cezai işlem uyguladı.