Beyoğlu’nda pazarcılar eylem yaparak yol kapattı

Beyoğlu’nda hafta sonları açılan ikinci el pazarı esnafı gece saatlerinde tezgahlarını açmak istedi. Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında pazarın açılmasına izin verilmeyince pazar esnafı eylem yaparak yol kapattı. Sosyal mesafe kuralına uymayan pazarcıları olay yerine sevk edilen polis ekipleri dağıttı.
Sosyal mesafe kuralının uyulmadığı eylemde polis ekipleri kalabalığı dağıttı. Eylem nedeniyle kapanan yol polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Kalabalığın dağılmasının ardından Irmak Caddesi’nde trafik normale döndü.