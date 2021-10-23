Beyoğlu’nda restorandaki silahlı saldırı kamerada: 1 ölü, 1’i çocuk 5 yaralı

Beyoğlu’nda lüks otomobille restoranda düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin öldüğü, 1’i kız çocuğu 3’ü ağır toplamda 5 kişinin yaralandığı o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin saldırganı tespit ettiği olayla ilgili yaşanan görüntülerde, vatandaşlar yemek yediği esnada silahlı saldırı düzenleniyor ve ortalık bir anda karışıyor. Sağlık ekipleri ise ağır yaralıya yerde kalp masajı yapıyor.

Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi’nde dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, restoranda yemek yiyen 4 kişi yemek çıkışında aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Olay yerine lüks bir otomobille geldikleri öğrenilen saldırganlar restorana kurşun yağdırmıştı.

Ağır yaralılardan biri hayatını kaybetti

Ortalığın bir anda karıştığı saldırıda, 1’i çocuk 4’ü ağır toplamda 6 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kubilay Berk Küçükaslan’ı olay yerinde uzun süre kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı. Küçükaslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Okan Y. ve Savaş Ş. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, ağır yaralı Yılmaz S. ve hafif yaralı kız çocuğu Azra Y. Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesine ve hafif yaralı Erhan S. ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Yere yatıp, panikle kaçıştılar

Saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar yemek yedikleri esnada saldırı gerçekleşiyor. Vatandaşlardan panikle yere yatıyor sonrasında da etrafa kaçışıyor. Bazı vatandaşlar masaların altına giriyor. Saldırı sonrası vatandaşlar yaralının başına gidiyor. Daha sonra gelen sağlık ekipleri ise ağır yaralı kişiye kalp masajı yapıyor.

1’i çocuk 3’ü ağır 5 yaralı

Saldırı sonrası polis ekipleri güvenlik şeridi çekerken özel harekat polisleri de olay yerine önlem aldı. Saldırıda yaralanan 1’i kız çocuğu 2 kişinin durumlarının iyi olduğu, diğer 3 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde, restoranın önünde bulunan otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise restoran çevresinde inceleme yaptı.

Polis kimliğini tespit ettikleri saldırganların peşinde

Öte yandan, polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların kaçtığı lüks aracı belirleyen polis ekipleri, saldırganları da kısa sürede tespit etti. Ekiplerin saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.