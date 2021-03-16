Beyoğlu‘nda rüzgar nedeniyle binanın çatısındaki tuğlalar uçtu

Beyoğlu’nda etkili olan lodos sonrası 4 katlı bir binanın çatısındaki tuğlalar uçtu. Taşların sokak arasına düşmesi sonucu park halindeki bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Araç kullanılamaz hale geldi
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla çatıya uzanan itfaiye ekipleri, tehlike arz eden parçaları düşürerek temizlik yaptı. Vatandaşlar ise evlerinden ve dışarıdan çalışmaları izledi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.