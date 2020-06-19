Beyoğlu’nda silahlı kavga: 2 yaralı

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Halıcıoğlu Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sokak içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gruplardan birisi karşı tarafa kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.