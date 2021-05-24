Beyoğlu’nda silahlı saldırı

Beyoğlu’nda bir iş yerinde önünde oturan kişi henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Beyoğlu’nda silahlı saldırı
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Beyoğlu’nda bir iş yerinde önünde oturan kişi henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir iş yerinde önünde oturan kişi henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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