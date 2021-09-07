Beyoğlu’nda silahlı ‘yan baktın’ kavgasında mahkemeden görevsizlik kararı

Beyoğlu’nda yolda karşılaştığı Ahmet Remzi K.’ya yan baktığı iddiasıyla silahla saldıran sanık Mahir Can ile silahı aldığı iddia edilen Emirhan Serçeci’nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme görevsizlik kararı vererek, sanığın eylemlerinin ‘kasten öldürme’ suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi için davayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi’nde 21 Haziran gecesinde Ahmet Remzi K.’ya (25) yan baktığı iddiasıyla birkaç el ateş ederek yaralayan tutuklu sanık Mahir Can (19) ile silahı aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Emirhan Serçeci’nin (18) ‘kasten yaralama’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 47.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahir Can, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Müşteki Ahmet Remzi K. ise duruşmaya katılmadı.

"Silahı aslında gövdeme doğru tutmuştu’’

Önceki celsede verdiği ifadesinde, olay gecesinde akrabalarıyla birlikte bir restoranda yemek yediğini ve yemekten sonra aracına doğru gittiğini söyleyen müşteki Ahmet Remzi K., “Restoranın önünde birkaç araç camları açık vaziyette yavaşlayıp bize ters ters bakarak geçti. Araba yanımızda durdu. Biz de kendi aracımıza gidecektik. Diğer sanık Emirhan ve uzun boylu birkaç kişi daha araçtan inerek bize ‘sizin kafanız güzel galiba’ dediler. Biz de ‘hayır sizin kafanız güzel’ dedik. Fiziki temas olmadan, sadece sözlü tartışma yaşandı. Bu esnada sanık Emirhan koşa koşa yanımızdan ayrıldı. Ben arkamı döndüğümde sanık Emirhan ve Mahir Can koşarak üzerimize geliyorlardı. Mahir Can’ın elinde silah vardı. Üzerime doğru 5-10 metre mesafeden ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri bacağıma geldi, ben yere yığıldım. Yere düşünce üzerime doğru yine aynı mesafeden ateş etmeye devam etti. Silahı aslında gövdeme doğru tutmuştu ancak kurşun bacağıma isabet etti. Toplamda 3-4 el ateş etti” dedi.

“Sanıkları olay öncesinde tanımıyorum”

Sanık Mahir Can’ın ardından diğer şahısların da ateş ettiğini bir önceki celsede söyleyen müşteki Ahmet Remzi K., “Onlar da kuzenlerim ve bana doğru ateş ediyorlardı. Ben her ne kadar bacağımdan vurulduysam da kasık kısmıma yakın yerden, yani üst bölgeye yakın yerden vuruldum. Hala hayati fonksiyonlarımı etkilemektedir, merdiven çıkarken zorlanıyorum. İşten çıkarıldım. Sanıkları olay öncesinde tanımıyorum. Herhangi bir husumetimiz yoktur. Bana silahla ateş edenin içinde Emirhan yoktu ancak Mahir’in yanında, koşarak üzerime geldi. Şikayetçiyim, davaya katılma talebim vardır’’ diye konuştu.

Tutuklu sanık Mahir Can ise savunmasında, “Olayda sadece 3 el ateş ettim. Başka ateş edenler de vardı. Amacım kasten öldürmek değildi’’ ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı görevsizlik kararı talep etti

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında ‘silahla kasten yaralama’ suçunu işledikleri gerekçesiyle dava açılmışsa da yapılan yargılama esnasında işlenen eylemin yaralama kastını aştığını ve Ahmet Rezi K.’ya karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçu niteliğinde olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle görevsizlik kararı verilerek davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi

Sanık Emirhan Serçeci ile müşteki Ahmet Remzi K. arasında olayın hemen öncesinde tartışma yaşanmış olması, sanık Mahir Can’ın tabanca ile müştekiye doğru koşar vaziyetteyken, yakın mesafeden hedef gözeterek, birden fazla kez ateş etmesi ve kurşunlardan birinin müştekiye isabet etmiş olması göz önüne alındığında eylemlerinin ‘kasten öldürme’ suçunu oluşturup oluşturmayacağının değerlendirilmesi gerektiğini belirten mahkeme, yetkilinin Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu kaydederek, görevsizlik kararı ile dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme sanık Mahir Can’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet Remzi K. ‘müşteki’, Mahir Can ile Emirhan Serçeci ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerin ‘kasten yaralama’ suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.