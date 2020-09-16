Beyoğlu’nda şok ölüm kamerada

Beyoğlu’nda otelde kalan bir Amerikan vatandaşı, camdan cama geçmeye 7’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
BEYOĞLU'NDA OTELDE KALAN BİR AMERİKAN VATANDAŞI, CAMDAN CAMA GEÇMEYE 7'İNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.
Beyoğlu’nda otelde kalan bir Amerikan vatandaşı, camdan cama geçmeye 7’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.