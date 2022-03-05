banner4556

Beyoğlu’nda Ukraynalılardan savaş karşıtı eylem

banner4664

Beyoğlu’nda Ukraynalılar ülkelerindeki savaşı protesto etti.

Beyoğlu’nda Ukraynalılardan savaş karşıtı eylem
banner4584
banner4336

Beyoğlu’nda Ukraynalılar ülkelerindeki savaşı protesto etti.

Ukraynalılar, saldırıların 10’uncu gününde de Beyoğlu’nda bir araya geldi. Yaklaşık 150 kişilik grup Tepebaşı’nda toplanarak, savaş karşıtı sloganlar attı ve üzerinde “Savaşa hayır” yazan dövizler taşıdı. Saldırılarda hayatını kaybeden Ukraynalılar için de saygı duruşunda bulunuldu. Ukraynalıların yaptığı protestoyu izleyen bir Rusya vatandaşı ise, “Ben Rusyalıyım ve ülkem tamamıyla izole durumda. Bu bir savaş, bunu desteklemek imkansız” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "CHP’nin...
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "CHP’nin...
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666