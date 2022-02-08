banner4556

Beyoğlu’nda yangın paniği

banner4664

Kasımpaşa’da 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye aracıyla giremeyen ekipler ise olay yerine koşarak geldi.

Beyoğlu’nda yangın paniği
banner4581

Kasımpaşa’da 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye aracıyla giremeyen ekipler ise olay yerine koşarak geldi.

banner4336

Yangın, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa’da bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik tesisatından kaynaklı çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak olay yerine gelen ekipler sokakların dar olmasından dolayı itfaiye araçları ile ilerlemekte zorluk yaşadı. Yangının çıktığı binaya varmakta güçlük çeken ekipler, gerekli ekipmanlarını da alarak yaya şekilde koşar halde yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İhlas’a Geçiş Bursluluk Sınavı (İGS 2022)...
İhlas’a Geçiş Bursluluk Sınavı (İGS 2022)...
  1. EĞİTİM

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616