Beyoğlu’nda yangında 1 kişi hastanelik oldu

Beyoğlu’nda 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak’ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar panikle binayı boşaltırken, çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alıp vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri dairede dumandan etkilenen bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen vatandaş hastaneye kaldırıldı. Mahallede paniğe neden olan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışma sürüyor.