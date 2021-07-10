Beyoğlu’ndaki antikacı cinayetinde soruşturma tamamlandı

Beyoğlu’nda antikacının boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.
Olayın geçmişiOlay, Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde, 29 Aralık 2020 tarihinde, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, antikacı Sefer Zafer Yılmaz (39), sokak üzerindeki deposuna gelmişti. Depodan çıkan Yılmaz, şüpheli Umut S.’nin (34) bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramış, boğuşma esnasında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralanmıştı. Ağır yaralanan ve kendisini sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği’ne attıktan sonra yere yığılan Yılmaz, dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Yılmaz, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı tespit ederek gözaltına almıştı. Gözaltına alınan Umut S.’nin, ilk ifadesinde maktul Yılmaz ile husumetli olduğunu söylediği öğrenilmişti. Şüpheli ile antikacının olaydan 10 gün önce kavga ettiğinin öğrenildiği olayda, olay günü ise deponun önünde antikacıyı beklediği ortaya çıkmıştı.