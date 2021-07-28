Beyoğlu’ndaki kavgada öldürülen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Beyoğlu’nda genç çiftin boşanma sürecinde dünürler arasında çıkan kavgada öldürülen 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.Olay Örnektepe Kanarya Sokak’ta yaşanmış, kısa süre önce evlenen Berk Giray ve Hacer Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başlamıştı. Birkaç gün önce evden ayrılan Hatice Giray, dayısının Örnektepe Kanarya Sokak’taki evine gelmiş, eşiyle tekrar barışmak isteyen damat Berk Giray ise, yanına babası ve kuzenini alarak Hatice Giray’ın kapısına dayanmıştı. Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine gelmiş, çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vurulmuş, silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray, dünürü Hulusi Giray ve Burak Giray’a kurşun yağdırarak öldürmüştü. Hayatını kaybeden Berk, Hulusi ve Burak Giray otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adlı Tıp Kurumu’na getirildi. Burada otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler kapıda bekleyen ailelerine teslim edildi. Cenazelerin Sütlüce Bademlik’te kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.