Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi, olayda kullanılan 4 silahla birlikte yakaladı. Çatışmanın taraflarının akraba olduğu öğrenildi.Öte yandan yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.
Beyoğlu’ndaki silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı
Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Olaya karışan tarafların akraba olduğu öğrenildi.