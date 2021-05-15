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Beyoğlu’ndaki silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Olaya karışan tarafların akraba olduğu öğrenildi.

Beyoğlu’ndaki silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı
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Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Olaya karışan tarafların akraba olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi, olayda kullanılan 4 silahla birlikte yakaladı. Çatışmanın taraflarının akraba olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.
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