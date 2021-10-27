"Big Boy" lakaplı ünlü boksör ve oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Bugün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat eden Bursalı boksör ve oyuncu Memduh Kızılkula, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

"Big Boy" lakaplı Memduh Kızılkula (41), bugün ikindi namazını müteakip Mihraplı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi. Memduh Kızılkula’yı spor, sanat ve iş dünyasından sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Acılı ailesi ise Kızılkula’nın tabutu başında taziyeleri kabul etti.

Memduh Kızılkula’nın boksörlük yıllarından bu yana yakın arkadaşı olan Bilgehan Demir ise, sosyal medya hesabından yaptığı, “Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun Big Boy. Söylenecek çok şey var, ama cümle kuramıyorum” sözleriyle acısını paylaştı.