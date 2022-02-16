banner4556

Biga’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

banner4664

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Biga’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
banner4582

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Biga´nın Osmaniye köyü kavşağında meydana geldi. Çanakkale´den Bandırma istikametine seyir halindeki Berk Çelikli’nin (34)kullandığı 10 ACE 894 plakalı kamyon, Gümüşçay beldesinden Bandırma istikametine gitmek isteyen Arıan Mırzael´in kullandığı 34 EVL 382 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 58 metre sürüklenen otomobilde bulunan İran uyruklu olduğu belirlenen Reza Koohkan hayatını kaybetti. Sürücü Arıan Mırzael ile Majıd Darabıpurshıraz yaralandı.

banner4336

Yaralılar, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Üvey annesi tarafından asitle gözleri yakılan...
Üvey annesi tarafından asitle gözleri yakılan...
  1. SAĞLIK

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666