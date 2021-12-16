Bilecik Belediyesi’nde yaşanan hırsızlık güvenlik kamarasına yansıdı

Bilecik’te belediye binasında kendini tuvalete kilitleyerek çalışanların gitmesini bekleyen ve daha sonra ortaya çıkıp 3 dizüstü bilgisayarı çalan maskeli hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Bilecik Belediyesi ek binasında yaşanmıştı. Binaya saat 16.30’da gelen bir şahıs kendisini tuvalete kilitledi. Ardından herkesin gittiğinden emin olan şahıs, maskesinin takarak tuvaletten çıktı. Hemen İmar Müdürlüğü katına yönelen şahıs buradaki 3 dizüstü bilgisayarı sırt çantasına koyarak giriş kapısından çıkıp kayıplara karıştı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayın güvenlik kamerası görüntülerini alarak, kaçan hırsızı yakalamak için seferber olmuştu. O anlar belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Tuvaletten çıkan şahıs önce bir odaya ardından bir odaya girmesi ve belediyeyi terk etmesi yer alıyor.