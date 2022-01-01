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Bilecik’te 1 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu

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Bilecik’te sabah saatlerinde bir evden gelen silah sesi üzerine adrese giden polis ekipleri 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Bilecik’te 1 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu
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Bilecik’te sabah saatlerinde bir evden gelen silah sesi üzerine adrese giden polis ekipleri 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.

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Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Kuvai Milliye Sokak üzerinde bir apartmanda sabah saatlerinde kavga ve silah sesi duyan vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri 3 katlı binanın ikinci katındaki sesin geldiği eve girdi. Evin içinde 1 kişi silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemeler ve kimlik tespit çalışmalarında ölü şahsın Hüseyin Kemik olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen nöbetçi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaların ardından Kemik’in cansız bendeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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