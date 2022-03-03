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Bilecik’te işçi servisi kaza yaptı: 2’si ağır 6 yaralı

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Bilecik’te bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracı şarampole devrildi. Kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Bilecik’te işçi servisi kaza yaptı: 2’si ağır 6 yaralı
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Bilecik’te bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracı şarampole devrildi. Kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir’den Bilecik’in Söğüt ilçesine bulunan bir seramik fabrikasına işçi getiren, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 AU 822 plakalı minibüs, ilçeye 4 kilometre kala kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Melih Şen, Elif Durmaz, Murat Bayraktar, Harun Yıldız, Betül Ülger, Mehmet Uluırmak yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıdaki 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk tedavisinin ardından durumu ağır olan 2 yaralı Bilecik’e, diğer yaralılar Bozüyük ve Söğüt ilçe hastanelerine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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