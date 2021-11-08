Bilecik’te silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi tutuklandı

Bilecik’te dün gece bir kişinin silahla bacağından yaralanmasıyla sonuçlanan olaya karışan 4 kişi tutuklandı.

Olay dün gece Bilecik merkeze bağlı İstasyon Mahallesi ile Aşağıköy arasındaki Devlet Demiryollarına ait köprü altında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; içki içen 5 kişilik bir arkadaş grubu içindeki O.B. ile C.Ş.A. arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Şahılar birbirlerine silah çekerken ateş ettiler. C.Ş.A.’nin silahından çıkan mermi herhangi bir kişiye isabet etmezken, O.B.’nin silahından çıkan mermiler C.Ş.A.’nin ayağına isabet etti. Yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili O.B. ile I.K., O.K. ve C.A. gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından Bilecik Adliye Sarayı’na sevk edildi. O.B., kendisine silah çektiği ve ateş ettiği gerekçesiyle C.Ş.A.’dan şikayetçi olurken, sağlık durumu iyi olan yaralı şahıs adliyeye ambulansla getirildi.

Ayağından vurulan C.Ş.A. mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kalırken, adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan O.B. tutuklandı. Tutuklanan O.B. ile I.K., O.K. ve C.A., Bilecik M Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Öte yandan C.Ş.A.’nin bir kurşun bacağına isabet ederken, 1 kurşun da sıyırmıştı.