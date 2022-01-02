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Bilecik’te yılbaşı gecesi işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

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Bilecik’te yılbaşı gecesi sabaha karşı bir evde işlenen cinayetin ardından gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bilecik’te yılbaşı gecesi işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Bilecik’te yılbaşı gecesi sabaha karşı bir evde işlenen cinayetin ardından gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Olay, 1 Ocak günü sabaha karşı İstiklal Mahallesi Kuvai Milliye Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana gelmişti. Sabaha karşı silah sesi duyan komşular hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ev sahibi Hüseyin Kemik’i başından silahla vurulmuş halde bulurken, başında bekleyen 1’i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler ardından 1 kişiye de gözaltına alınırken, Kemik’in cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan C.K., N.Ş. ve H.İ. sorgunun ardından Bilecik Adliyesine çıkardı. Şahısların buradaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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