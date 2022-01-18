Bilecik’te yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Bilecik’te şehir içi yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Hastane istikametinden kent merkezine seyir halindeki Harun G. idaresindeki 11 M 0043 plakalı yolcu minibüsü, kavşağa geldiği esnada Bursa istikametine seyir halindeki Celil B. yönetimindeki 11 SB 152 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yolcu minibüsü içinde bulunan Güler İ., Rumeyse D., Rukiye T., Emre T., Okan T., Semih Y. ve Seher K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.