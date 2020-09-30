Binada çıkan yangında 1’i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi’de 3 katlı binada çıkan yangında 1’i çocuk, biri kadın 2 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, iki kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Etkilenen 5 yaşındaki çocuk Ö.A., ile yabancı uyruklu kadın Şems Abdullah’ı ekipler, ambulansa aldı. Dumandan etkilenen iki kişi ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.