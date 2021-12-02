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Binanın kazan dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı bir binanın kazan dairesinde kağıtların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Binanın kazan dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı bir binanın kazan dairesinde kağıtların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi yolu üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın kazan dairesinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, binanın bitişiğinde bulunan kazan dairesinde kağıtların tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar paniğe kapılırken durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. Yangının binaya sıçramaması teselli kaynağı olurken polis, konuya ilişkin inleme başlattı.

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