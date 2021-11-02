Bir haftadır kayıp olan yaşlı adamın dere kenarında cansız bedeni bulundu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde evinden kahvehaneye diye çıkıp kendisinden bir daha haber alınamayan 67 yaşındaki Halil Özer’in, ağaçlık alanda dere üzerinde cansız bedeni bulundu.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi Kuştepe Mesire alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 Ekim tarihinde evinden kahvehaneye diye çıkarak geri dönmeyen Parkinson ve Alzheimer hastası olan 67 yaşındaki Halil Özer’in ailesi, yaşlı adamı bulmaları umuduyla aram kurtarma ekiplerine haber verdi. Ailenin isteği üzerine yaşlı adamın en son görüldüğü bölgeye gelen ULAK Arama Kurtarma İstanbul ve Sakarya ekipleri, ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Arama çalışmasına çevredeki vatandaşlar da katıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında ağaçlık alan içinde bulunan dere üzerinde yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yaşlı adamın ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından Halil Özer’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan yaşlı adamın ölmeden önceki son görüntüleri ise, ormanlık alanın yakınlarındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.