"Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulaması Bakırköy’de gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Bakırköy’de trafik denetimi gerçekleştirildi.

"Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulaması Bakırköy’de gerçekleştirildi
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İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Bakırköy’de trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri kullanıma dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında Tüm Türkiye ile birlikte Bakırköy’de de eş zamanlı olarak Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada kemer takmayan sürücüler tek tek durduruldu. Sürücüler polis ekipleri tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılanan uygulama kapsamında maskesi olmayan sürücü ve yolculara da üzerinde projenin sloganının bulunduğu maskeler verildi.

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