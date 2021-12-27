banner4556

Bir kıvılcım evi yaktı

banner4336

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bacadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına sebep oldu. Kumaşların alev almasıyla yayılan yangın, bina sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.

Bir kıvılcım evi yaktı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bacadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına sebep oldu. Kumaşların alev almasıyla yayılan yangın, bina sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye, dün akşam saat 22.00 sıralarında Koşuboğazı Mahallesi’nde iki katlı bir binada çıktı. Bakıcıların kaldığı bir tavukhane lojmanının bacasından düşen kıvılcım, birinci katta bulunan kumaş toplarını alevlendirdi. Kısa sürede yayılan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

banner4575

Kül olmaktan kurtarılan evde maddî hasar meydana geldi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Lodos esti, balık tezgâhları şenlendi
Lodos esti, balık tezgâhları şenlendi
  1. BALIKESİR

banner4558

banner3841

banner4577

banner4321