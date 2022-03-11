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Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş’ın tahliyesine karar verildi.

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Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş’ın tahliyesine karar verildi.

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş’ın tahliyesine karar verildi.
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Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş’ın tahliyesine karar verildi.

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  1. ASAYİŞ

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