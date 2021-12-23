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Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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