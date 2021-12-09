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Bisiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti

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Beyoğlu’nda bir hırsız önce etrafı kontrol etti, ardından evin ön bahçesinden bisiklet çaldı. O anları kameralara yansıyan hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekti.

Bisiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti
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Beyoğlu’nda bir hırsız önce etrafı kontrol etti, ardından evin ön bahçesinden bisiklet çaldı. O anları kameralara yansıyan hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekti.

Olay geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde bir mahallede dolaşan hırsız, bir evin ön balkonunda bulunan bisikleti gözüne kestirdi. Önce etrafı kontrol eden hırsız, daha sonra kapıyı açtı ve içeriye yöneldi. Hareketlerinde herhangi bir panik ve tereddüt göstergesi olmayan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Önce balkon kapısını açıp içeri giren hırsız, daha sonra bisikleti çıkarmak için kapıyı da açık tutması gerektiğini düşünerek önüne ağır bir cisim koydu. Ardından hırsız bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin çalışması doğrultusunda hırsız yakalandı.

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