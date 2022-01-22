Boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Silivri’nin Büyükkılıçlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki Mehmet Mutlu, ahırda bulunan hayvanlara yem vermek üzere ahıra girdi. Ancak boğanın saldırısına uğrayan yaşlı adam bir türlü kaçamayınca ağır yaralandı. Babasından haber alamayan oğlu, yaşlı adamı aradı ancak ulaşamadı. Köydeki eve gelen şahıs, yaşlı adamı ahırda kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma geldi. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti. Mutlu’nun Büyükkılıçlı muhtarı Ahmet Mutlu’nun ağabeyi olduğu, cenazesinin yarın öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Olaya ilişkin incelme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022, 16:14