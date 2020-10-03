Edinilen bilgilere göre, "Varnava" isimli kuru yük gemisi dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Gemi dümeninde yaşanan arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti römorkörleri sayesinde kurtarıldı. "Varnava" isimli gemi kılavuz kaptan eşliğinde Büyükdere’ye demirledi.
Boğazda sürüklenen yük gemisi kurtarıldı
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMEN ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN "VARNAVA" İSİMLİ YÜK GEMİSİ, KIYI EMNİYETİ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.
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