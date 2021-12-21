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Boğaz’da tankerin sol tarafındaki demir düştü: Boğaz trafiğe kapatıldı

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İstanbul Boğazı’nda sol tarafındaki demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tankere, Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale ederken, boğaz da çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Boğaz’da tankerin sol tarafındaki demir düştü: Boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı’nda sol tarafındaki demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tankere, Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale ederken, boğaz da çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz yönlendirilerek boğaz trafiği askıya alındı" denildi.

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