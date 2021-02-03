Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili provoke edici paylaşımlar yaptığı belirlenen 8 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan hesapları takibe aldı. Yapılan inceleme sonrasında harekete geçen ekipler 8 kişiyi gözaltına aldı. Halkı provoke edici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.
Boğaziçi olayları ile ilgili provoke edici paylaşımda bulunan 8 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili provoke edici paylaşımlar yaptığı belirlenen 8 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
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