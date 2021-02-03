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Boğaziçi Üniversitesi eylemcileri adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesinde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken önceki gün gözaltına alınan 51 kişi adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi eylemcileri adliyeye sevk edildi
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Boğaziçi Üniversitesinde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken önceki gün gözaltına alınan 51 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Boğaziçi Üniversitesi önündeki protesto gösterilerinde yaşanan olayların ardından, gözaltına alınan 51 kişinin polisteki ifade işlemleri sona erdi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğleden sonra adliyeye sevk edildi.
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