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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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