Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin davada 13 sanığa zorla getirme kararı

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 97 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Savunma yapmayan 13 sanık hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması bahanesiyle yapılan eylemlerde gözaltına alınan 97 sanığın 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32’nci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada bir kısım sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Dün görülen duruşmada bir kısım sanıkların savunma yapmasının ardından bugün de 50 sanık savunmalarını yaptı. Savunma yapan sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme, duruşmaya gelmeyip savunmalarını yapmayan 13 sanık hakkında zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı 10 Ocak 2022’ye erteledi.

Protestolarda Etiler, Bebek ve üniversitenin güney kampüsünde 108 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi serbest bırakılmış, 98’i ise Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Bir kişinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyası ayrılmış, 97 kişi hakkında ise iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 97 şüphelinin ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçundan 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.