Boğaziçi Üniversitesi protestosunda gözaltı sayısı 22’te çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrası protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 22’si yakalandı. Şüphelilerden 15’inin, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri sırada ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldıkları, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda aktif rol aldıkları öne sürüldü.
Firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddia edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15’inin, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri sırada ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldıkları, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda aktif rol aldıkları öne sürüldü.Yakalananlar arasından bazılarının, sol sosyalist terör örgütleri adına pankart asıp yazılama, illegal gösteri gibi yasadışı faaliyetlerde yer aldıkları belirtilirken, yine şüpheliler arasındaki bazı zanlıların “terör örgütüne üye olmak” suçundan haklarında polisiye soruşturma ve yargılamaların sürdüğü tespit edildi.