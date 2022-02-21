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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin dava

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Boğaziçi Üniversitesi’nde eski rektör Melih Bulu’nun atanmasının ardından yapılan protestolara ilişkin 52 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin dava
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Boğaziçi Üniversitesi’nde eski rektör Melih Bulu’nun atanmasının ardından yapılan protestolara ilişkin 52 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde eski rektör Melih Bulu’nun atanmasının ardından yapılan protestolara ilişkin açılan davada 52 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar, beraatlarını istedi. Sanık avukatları ise savunmalarında, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verilmesini isteyen Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme, 3 sanığın hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve ifadesi alınan sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına karar verdi. Duruşmaya katılmayan mağdur hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 52 şüphelinin ‘toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ ve ‘kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişiyle hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

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