Boğazına bıçak dayayan şahsı Yunuslar ikna etti

Olay, dün öğle saatlerinde Uğur Mumcu meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, üstündeki kıyafetlerini çıkararak meydanda “paramı çaldılar” diyerek bağırmaya başladı. Boğazına bıçak dayayarak kendisine zarar verdiğini gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen Silivri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri ismi öğrenilemeyen şahsın yanına yaklaşarak yardımcı olmak istediklerini söyledi. Yunus ekiplerinin sakin ve sağduyulu yaklaşımıyla şahıs ikna edilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.