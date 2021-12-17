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Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt üyelerinin molotof kokteylli, bombalı, taşlı-sopalı, havai fişekli korsan gösteri ve eylemler gerçekleştirilmesini organ

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Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt üyelerinin molotof kokteylli, bombalı, taşlı-sopalı, havai fişekli korsan gösteri ve eylemler gerçekleştirilmesini organize ettikleri ileri sürülen 26 şüpheli yakalandı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt üyelerinin molotof kokteylli, bombalı, taşlı-sopalı, havai fişekli korsan gösteri ve eylemler gerçekleştirilmesini organ
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Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt üyelerinin molotof kokteylli, bombalı, taşlı-sopalı, havai fişekli korsan gösteri ve eylemler gerçekleştirilmesini organize ettikleri ileri sürülen 26 şüpheli yakalandı.

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