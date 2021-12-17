Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt üyelerinin molotof kokteylli, bombalı, taşlı-sopalı, havai fişekli korsan gösteri ve eylemler gerçekleştirilmesini organize ettikleri ileri sürülen 26 şüpheli yakalandı.
Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt üyelerinin molotof kokteylli, bombalı, taşlı-sopalı, havai fişekli korsan gösteri ve eylemler gerçekleştirilmesini organ
Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt üyelerinin molotof kokteylli, bombalı, taşlı-sopalı, havai fişekli korsan gösteri ve eylemler gerçekleştirilmesini organize ettikleri ileri sürülen 26 şüpheli yakalandı.