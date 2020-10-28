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Bölücü terör örgütüne yönelik çok sayıda adreste eşzamanlı operasyon düzenlendi

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK ÇOK SAYIDA ADRESTE EŞZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bölücü terör örgütüne yönelik çok sayıda adreste eşzamanlı operasyon düzenlendi

Bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli, iki ilde ve 10 adreste eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik çok sayıda adreste eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyona polis özel harekat ekipleri de destek verdi. Operasyonlar kapsamında birçok ev ve işyerinde aramalar yapıldı. Örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı ve keşif çalışmalarında bulundukları öğrenilen 9 şüpheli gece yarısı yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

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