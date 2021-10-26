Bonzai paketlerken polise yakalandılar

İstanbul Gaziosmanpaşa’da satmak için evde bonzai paketleyen 2 zehir taciri polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Baskında paketlenmiş 284 gram bonzai maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Sarıgöl Mahallesindeki bir adresi tespit etti. Edinilen bilgiye göre, dün gece düzenlenen operasyonda zehir tacirleri satışa sunmak üzere bonzai paketleri hazırlarken suç üstü yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, toplam ağırlığı 284 gram olan 178 adet bonzai paketi ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan Abdullah K. ve Yaşar K. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.