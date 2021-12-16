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Borç kavgasında kan aktı: 2 yaralı

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Sakarya’nın Erenler ilçesinde 2 kişi, borç meselesi yüzünden darp ettiği kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma ekipleri şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakaladı.

Borç kavgasında kan aktı: 2 yaralı
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde 2 kişi, borç meselesi yüzünden darp ettiği kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma ekipleri şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakaladı.

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Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesi Yazılı Mahallesi’nde K.F. ve A.S. aralarında borç meselesi olan B.B. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sonrasında darp edilen B.B. yanında getirdiği bıçakla A.S.’yi karın bölgesinden K.F.’yi ise dizinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Konuyla ilgili inceleme başlatan Erenler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, olayı gerçekleştiren şüpheli B.B.’yi Yazılı Mahallesi’nde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrasında ise adliyeye sevk edilecek.

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