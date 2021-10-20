Bostancı’da iş insanının hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin rapor hazırlandı

Kadıköy Bostancı’da iş insanı Halil İbrahim Ünver’in hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında istenen ‘Kaza Araştırma ve İnceleme Raporu’ dosyaya ulaştı. Raporda, yolcu Ünver’in kaptan koltuğunda oturduğu, geçerlilik süresi dolmuş PPL(hususi pilot lisansı) sahibi olduğu ve emniyet kemerini takmadığı belirtildi. Kazanın insan faktörüne bağlı olarak meydana geldiği, meteorolojik faktörlerin yan faktör olduğu kaydedildi.

Bostancı sahilinde 6 Eylül 2018 tarihinde helikopterin düşmesi sonucu iş insanı Halil İbrahim Ünver’in hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Savcılık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’ndan, kazaya yönelik ‘Kaza Araştırma ve İnceleme Nihai Raporu’ düzenlenmesini istemişti. Ayrıca, kaza anında havanın yağmurlu olduğunu dikkate alan savcılık, helikoptere şimşek isabet edip etmediğinin tespiti için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne yazı yazmıştı. İstenen raporlar soruşturma dosyasına ulaştı.

Kaza Araştırma ve İnceleme Nihai Raporu’nda, pilotun belirlenmiş mevcut usullere uygun olarak lisanslandırılmış olduğu, sağlık kontrollerinin zamanında yapıldığı, geçerli kurallara uygun olarak sağlık sertifikasına sahip olduğu, pilotun uçuş süresi ve görev sürelerinin mevcut kurallara uygun olduğu belirtildi. Hava aracının belirlenmiş usullere uygun olarak geçerli tescil sertifikasının ve uçuşa elverişlilik sertifikasının olduğunun kaydedildiği raporda, helikopterin periyodik bakımlarının zamanında yapıldığı, bakım kayıtlarına göre bu kazayı etkileyebilecek eksik bakım işleminin bulunmadığı aktarıldı.

Raporda, helikopter ile ATC sektörleri(hava trafik kontrol üniteleri) arasında yapılan iki yönlü haberleşmede herhangi bir sorun olmadığı, hava aracında herhangi bir motor arızasının da olmadığı, hava aracında yedek meydan için yeterli miktarda yakıt olduğu vurgulandı.

‘Yolcunun kaptan koltuğunda oturduğu belirlendi’

Helikopterlerde sağ koltukta kaptanın oturması gerekirken, helikopterin sağ koltuğunda yolcunun oturduğu ve geçerlilik süresi dolmuş PPL(hususi pilot lisansı) sahibi olduğu, yolcunun emniyet kemerini takmadığı ve muhtemelen kumandaların yolcuda olduğu tespit edildiği kaydedildi.

“Yıldırım çarpması tespit edilemedi”

Meteorolojinin değerlendirildiği raporda, yıldırım çarpmasının meydana gelmediği, bölgede genel olarak havanın sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı olduğu, Yıldırım tespit ve Takip Sistemi (YTTS) verilerine göre, olay yerinin batısında yıldırım ve şimşek aktivitesinin olduğu, en yakın aktivitenin 12 km mesafede tespit edildiği anlatıldı.

Raporda, “Durumsal farkındalığın kaybedilmesi neticesinde, su üzerindeki konumun tam olarak tespit edilemeyip, insan faktörüne bağlı olarak kazanın meydana geldiği, meteorolojik faktörlerin kaza oluşumuna yan faktör olduğu düşünülmektedir” denildi.

Ayrıca yetki süresi geçmiş PPL ile kaptan koltuğunda uçan yolcunun, şirket ve hava aracının sahibi olması nedeni ile idari hususların da kazaya yan faktör olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

Ne Olmuştu

İş insanı Halil İbrahim Ünver’in sahibi olduğu ve içinde bulunduğu helikopter, 6 Eylül 2018 günü akşam saatlerinde Bostancı açıklarında denize düşmüştü. Kazada, Ünver hayatını kaybederken, pilot İsmet Özgür yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında, helikopter pilotu İsmet Özgür’ün, ’taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan şüpheli sıfatı ile ifadesi alınmıştı. Özgür ifadesinde, seyir halindeyken bir ses duyduğunu, ardından hızla irtifa(yükseklik) kaybetmeye başladığını, helikopteri yumuşak iniş yaparak denize indirmeye çalıştığını ancak hızlı irtifa kaybı nedeniyle başaramadığı için denize çakıldıklarını söylemişti.