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Botoks sonrası ölüm iddiasında 5 şüpheli hakkında yeninden gözaltı kararı

Beylikdüzü’nde botoks sonrası ölüm iddiasına ilişkin soruşturmada savcılık 5 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 2’sinin İzmir’in Menemen ilçesinde yakalandığı bildirildi.

Botoks sonrası ölüm iddiasında 5 şüpheli hakkında yeninden gözaltı kararı

Beylikdüzü’nde botoks sonrası ölüm iddiasına ilişkin soruşturmada savcılık 5 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 2’sinin İzmir’in Menemen ilçesinde yakalandığı bildirildi.

İstanbul Beylikdüzü’nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz’a botoks yapmak suretiyle ölümüne sebep olan 5 şüpheliye yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni delil ve ifadeler üzerine 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aranan zanlılardan 2’sinin İzmir’in Menemen ilçesinde polis tarafından yakalandığı kaydedildi. Aralarında operasyonu gerçekleştiren doktor Öner Ö.’nün de olduğu 3 firarinin yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi.

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