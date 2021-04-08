Botoks sonrası ölüme ilişkin davada tek tutuklu sanık tahliye edildi

Beylikdüzü’nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme ara kararında sanık Erdal Doğruya’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Olaya ilişkin Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Öner Özsoyeri ve Bülent Bostancı hazır bulunurken, başka suçtan tutuklu sanık Erdal Doğruya SEGBİS sistemi ile katıldı.
Sanıkların tahliyeye ilişkin beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu’nda gelecek olan raporun beklenmesine hükmetti. Mahkeme Erdal Doğruya’nın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 21:47